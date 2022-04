"Vamos desenhar qualquer instrumento que seja necessário", garante Lagarde

a trabalhar num instrumento de crise para a eventualidade de uma escalada nas "yields" da dívida soberana das economias mais frágeis da zona euro.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, garante que a criação de novos instrumentos para travar o impacto da escalada da inflação e uma nova crise da dívida está entre as possibilidades para a autoridade monetária. A francesa deixou a porta aberta a uma ferramenta específica após a reunião do Conselho do BCE desta quinta-feira."No passado, a flexibilidade serviu-nos bem. Há dois anos, quando foi necessário, agimos prontamente e podemos fazê-lo novamente. Vamos desenhar o instrumento que seja necessário", afirmou Lagarde.Na semana passada, a Bloomberg tinha avançado que o BCE estaria(Notícia em atualização)