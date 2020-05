A entrada de Estados no capital de empresas para as salvar, no âmbito dos efeitos criados pela covid-19, é regulada pela Comissão Europeia, a quem cabe determinar e autorizar os auxílios estatais.

O gabinete da comissária da concorrência, Margrethe Vestager, atualizou assim as orientações em matéria de auxílios do Estado, para o caso das empresas que tiverem de ser resgatadas.