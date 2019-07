Os resultados estão de regresso às bolsas. A PepsiCo reporta, esta terça-feira, os números relativos ao exercício do primeiro semestre do ano. Mas esta não será a única empresa a prestar contas aos investidores. Ainda durante a semana, a Fastenal e a Delta Air Lines irão apresentar resultados, números que poderão afetar a confiança dos investidores.

Quarta-feira Minutas da Fed deixam pistas sobre taxas de juro

A Reserva Federal dos EUA divulga esta semana as minutas relativas à reunião de 18 e 19 de junho. O documento poderá deixar pistas sobre um possível corte de juros por parte do banco central nos próximos meses, num momento em que os especialistas especulam sobre uma descida da taxa diretora em setembro.



Quarta-feira Tesouro emite até 1.250 milhões de euros a 10 e 26 anos

Num momento em que as taxas de juro da República negoceiam em mínimos, com as maturidades até sete anos em valores negativos, o instituto que gere a dívida pública nacional regressa ao mercado com uma emissão de longo prazo. O IGCP procura colocar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros em títulos que vencem em 15 de junho de 2029 (10 anos) e 15 de fevereiro de 2045 (26 anos).



Quinta-feira Divulgados relatos do BCE

O Banco Central Europeu (BCE) apresenta os relatos relativos ao encontro de política monetária de 6 de junho. Os governadores mantiveram os juros inalterados nesta reunião, contudo Mario Draghi admitiu que "vários membros do conselho de governadores referiram a possibilidade de corte de juros". Uma hipótese que o presidente do BCE voltou a admitir dias mais tarde, no Fórum de Sintra.



Quinta-feira Relatório mensal da OPEP sobre petróleo Uma semana depois de ter decidido manter por mais nove meses os cortes de produção, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reporta o seu relatório mensal com a evolução da oferta e da procura, bem como previsões para os próximos meses.



Quinta-feira Powell testemunha perante o Senado O presidente da Fed, Jerome Powell, estará esta semana em várias audições no Congresso. O responsável, que tem sido alvo de duras críticas por parte da administração de Donald Trump, irá testemunhar perante diferentes comités na quarta e na quinta-feira, esperando-se que Powell dê alguns pormenores sobre o que poderá ser a sua política monetária nos próximos meses.



Sexta-feira Mark Carney discursa em Londres Depois de ter sido apontado como um potencial candidato a suceder a Christine Lagarde no FMI, o governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, fará uma intervenção na London Business School.