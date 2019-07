Anteriormente, os economistas antecipavam que a economia ia estagnar durante esse período, mas os dados menos positivos do retalho com uma queda nas vendas mostrou que as perspetivas de futuro não são animadoras. As expectativas em relação ao terceiro trimestre também são baixas.



Na semana passada, o governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, alertou que as tensões comerciais e a crescente ameaça de uma saída da União Europeia sem acordo são fatores que aumentam os riscos relacionadas com o crescimento económico.



Os sinais de que a economia está a abrandar - ainda para mais numa altura em que a incerteza do Brexit continua - poderá aumentar a pressão para o banco central descer os juros em vez de os aumentar, como planeava recentemente. Tanto a Reserva Federal como o Banco Central Europeu (BCE) parecem estar nessa trajetória também.



Neste momento, segundo a Bloomberg, os mercados monetários já estão a incorporar uma descida dos juros diretores no Reino Unido no próximo ano, altura em que Carney já não estará à frente do banco central, caso o seu mandato não seja novamente prolongado. E uma possível subida dos juros já só é antecipada para o segundo trimestre de 2021.



A libra tem sido afetada não só por esta perspetiva mas também pelo crescente risco político numa altura em que Boris Johnson, o favorito na corrida à liderança do Governo, mantém em cima da mesa o cenário de um Brexit sem acordo com a União Europeia.



Desde que a primeira-ministra Theresa May anunciou que iria demitir-se, a divisa britânica já perdeu cerca de 2%. Neste momento, a libra segue a perder 0,6% para os 1,2443 dólares e 0,4% face ao euro.

