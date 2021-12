Presidente da APEMIP: “Portugal não é o Chiado nem a Foz do Porto”

Os preços das casas têm mantido uma trajetória de subida nos últimos anos. Após todas estas valorizações ainda vale a pena investir?

O tema do imobiliário deveria ser abordado de uma forma diferente. Há um hábito de pegar no que aconteceu, com alguns fenómenos no mercado imobiliário nacional, como se de uma realidade se tratasse. Portugal não é o Chiado, nem a Foz do Porto. Há

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...