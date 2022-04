Daniel Murray: “América Latina tem beneficiado da exposição às matérias-primas”

A guerra na Ucrânia já está a gerar vencedores, incluindo as energéticas e as cotadas da defesa, como explica Daniel Murray, “vice-chief investment officer” do banco suíço EFG, em entrevista ao Negócios. Vê a saúde e as telecom como setores preferidos, sublinhando também o potencial da América Latina de ganhar com a subida dos preços das “commodities”.

