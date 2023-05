Lucros da bolsa londrina de metais em mínimos de oito anos à conta da crise no níquel

Os lucros do mercado londrino de metais (LME) caíram em 2022 para o nível mais baixo em oito anos, com ataque especulativo ao níquel – que levou a uma subida recorde dos preços, acionando a suspensão da negociação deste metal industrial durante uma semana, no mês de março do ano passado – a fazer estragos no LME, já que cancelou milhares de milhões de dólares em transações.

Em 2022, os lucros do LME caíram 27%, para 56,1 milhões de dólares, naquele que foi o valor mais baixo desde 2015 – ano em que se registou um aumento nas comissões de negociação.

Segundo o relatório anual do LME, a queda dos lucros deveu-se sobretudo a menores volumes de negociação, que encolheram 7,5% depois de muitos operadores terem saído do LME na sequência da suspensão do mercado do níquel durante uma semana.

Mas não só. A contribuir para esta fuga esteve também o aumento das despesas com os honorários de juristas e outros profissionais, diz a bolsa londrina de metais, citada pela Bloomberg.

Desde a chamada "crise do níquel", o LME tem sido alvo de fortes críticas por parte de alguns reconhecidos gestores de fundos, como o fundador do Citadel, Ken Griffin, que descreveu este evento como "um dos piores dias" da sua carreira profissional no que toca a "observar o comportamento de uma bolsa".

O níquel é um metal crucial nas baterias recarregáveis – sendo por isso muito importante na transição para as energias limpas – e no aço inoxidável. A forte subida de março do ano passado ocorreu num contexto de receio de escassez de gás e petróleo provenientes da Rússia, devido à sua invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro e às sanções que estavam a delinear-se contra Moscovo. Juntando-se o receio de que a escassez chegasse também aos cereais, fertilizantes e metais, o níquel acabou por ser alvo de forte especulação no mercado, já que a Rússia é um dos principais produtores mundiais deste metal de base.

Na sessão de 8 de março de 2022, o níquel para entrega a três meses disparou 70% e superou os 100.000 dólares por tonelada, naquele que constituiu um novo máximo histórico. Foi nessa altura que a sua negociação no LME foi suspensa durante uma semana.

O LME, recorde-se, foi comprado pela Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (HKEX) em 2012, por 2,2 mil milhões de dólares. No seu relatório anual, publicado em inícios de 2023, o presidente executivo da HKEX, Nicolas Aguzin, disse que 2022 foi um "ano desafiante, mas também importante, para o LME".

"Enquanto casa-mãe, a HKEX continua a apoiar plenamente o LME na sua conexão dos mercados de capitais ao mundo físico", sublinhou.