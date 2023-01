Pública mas discreta: Quem foi a mão que levou o ouro para máximos de oito meses?

A TD Securities, a par do World Gold Council e do FMI, fornecem pistas sobre o que pode ter levado ao "rally" de cerca de 60 sessões do ouro, interrompendo um ciclo de perdas. Para encontrar uma causa semelhante é preciso recuar a 1974.

Pública mas discreta: Quem foi a mão que levou o ouro para máximos de oito meses?









