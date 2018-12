Preço da gasolina vai baixar para mínimo de dois anos

Os combustíveis vão ficar mais baratos no último dia de 2018. Há margem para descida de preços de até 2 cêntimos por litro. No arranque de 2019 há mais uma descida de preços na gasolina, devido à baixa do imposto.

Os preços dos combustíveis vão voltar a descer na próxima semana nos postos de abastecimento em Portugal, prolongando a tendência que se verifica desde meados de Outubro, altura em que o petróleo também começou a recuar nos mercados internacionais.

De acordo com os cálculos do Negócios, a desvalorização das cotações dos combustíveis nos mercados internacionais, bem como a variação favorável do euro face ao dólar, deverão determinar uma descida de 1,5 cêntimos no preço de venda da gasolina e de 2 cêntimos no gasóleo.

Estes cálculos têm em conta apenas dois dias de cotações (os mercados estiveram fechados na terça-feira e quarta-feira devido ao Natal), pelo que a evolução ao longo do dia de hoje poderá implicar variações mais fortes ou mais fracas no preço dos combustíveis na segunda-feira.

O preço do litro da gasolina simples sem chumbo de 95 octanas, tendo em conta a descida de 1,5 cêntimos, deverá recuar para 1,406 euros, segundo os preços médios praticados esta semana em Portugal e que constam no site da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A confirmar-se esta descida de 1,5 cêntimos por litro, o custo da gasolina simples de 95 octanas deverá recuar para o valor mais baixo desde Dezembro de 2016. O actual mínimo foi fixado em Julho de 2017 nos 1,414 euros, mas poderá agora ser superado.

O preço da gasolina não sobe há 12 semanas consecutivas (neste período apenas uma vez ficou sem variação e desceu em todas as outras). Desde meados de Outubro, altura em que o petróleo começou a afundar nos mercados internacionais, o preço de venda da gasolina completará na segunda-feira uma queda acumulada de 12%, num total de 20 cêntimos por litro.

Mas a descida do preço da gasolina não vai ficar por aqui. Na terça-feira, 1 de Janeiro, o preço por litro vai recuar mais 3 cêntimos, pois o Governo vai acabar com o adicional ao Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) neste combustível, tal como anunciou o ministro das Finanças em Outubro. Assim, mesmo que na segunda-feira a descida seja inferior a 1,5 cêntimos, o mínimo de dois anos será atingido no dia seguinte.



Já no caso do gasóleo simples o preço deverá diminuir 2 cêntimos para 1,27 euros por litro, atingindo mínimos de Março de 2018. O preço deste combustível está a descer há nove semanas, sendo que durante este período o preço baixou 11,6%, num total de 16,5 cêntimos por litro.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).