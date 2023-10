Stoxx 600 perto de apagar ganhos deste ano pressionado pela "earnings season"

10h10

Europa abre mista com "earnings season" em foco

As bolsas europeias abriram mistas, num dia em que resultados corporativos na região abaixo do esperado continuam a desiludir os investidores.



O Stoxx 600, referência para a região, perde 0,15% para 432,55 pontos, com o setor dos media a liderar as quedas (-1,12%). Já o setor do petróleo & gás é o que mais sobe (1,25%), à boleia de preocupações renovadas quanto a um alastramento do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas ao resto da região do Médio Oriente.



Entre as principais movimentações, a farmacêutica Sanofi cai 15,52% para 84,87 euros por ação, depois de ter apresentado contas do terceiro trimestre abaixo do esperado. As vendas da empresa caíram 4,1% para 11,96 mil milhões de euros. Além disso, a companhia francesa reviu em baixa as perspetivas para o próximo ano, esperando agora uma queda das receitas, devido a um aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e juros elevados. O "outlook" da Sanofi ficou 9% abaixo do esperado pelos analistas, segundo a Bloomberg.



O banco estatal britânico NatWest também abriu no vermelho, com as ações a caírem 9,28%, após ter cortado a previsão para as margens.





Nas principais praças europeias, o alemão Dax 30 subiu 0,3%, o italiano FTSE Mib somou 0,2%, o espanhol Ibex 35 valorizou 0,59%, o francês CAC-40 caiu 0,7% e o AEX, em Amesterdão, subiu 0,32%.