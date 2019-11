Abertura dos mercados: "Boas novas" da China animam bolsas no arranque do mês. Petróleo e juros quase não mexem

As bolsas europeias estão a ser animadas pelos dados que mostram que a produção industrial da China subiu, no mês passado, ao melhor ritmo em mais de dois anos e pela garantia de Trump que será assinado um acordo com Pequim em breve.