O destaque vai para o setor dos serviços financeiros que sobe mais de 1%. É desse setor a cotada que mais valoriza, em termos percentuais, nesta sessão: as ações da Bolsas y Mercados Españoles (BME) estão a subir 37,3% para os 34,8 euros, após a bolsa da Suíça ter feito uma oferta pela BME de 34 euros por ação.Os índices mundiais, incluindo a Europa, têm vindo a subir à boleia do otimismo comercial. Agora os investidores aguardam por mais pormenores sobre as negociações entre os EUA e a China. Para já, os sinais têm sido positivos, mas não há notícia de avanços concretos.Segundo a Bloomberg, no sábado, os negociadores norte-americanos e chineses mantiveram "discussões construtivas" durante uma conversa telefónica para resolver as principais preocupações de cada um dos lados, na primeira fase de um possível acordo comercial.O vice-primeiro-ministro chinês e principal negociador do país, Liu He, falou com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin e com o Representante do Comércio, Robert Lighthizer. A importância destas discussões aumenta à medida que se aproxima 15 de dezembro, a data para a qual estão programadas mais tarifas por parte dos EUA sobre os bens chineses.Na China, o renminbi caiu após o banco central chinês ter baixado os juros em empréstimos de curto prazo, injetando 26 mil milhões de dólares no sistema financeiro. Foi a primeira vez desde 2015 que o Banco Popular da China o fez.Em Lisboa, o PSI-20 segue a valorizar 0,02% para os 5.268,92 pontos, após ter acumulado três sessões consecutivas de quedas No mercado de obrigações europeus não há mexidas significativas. Após um longo período de subidas, os juros portugueses a dez anos aliviam há duas sessões. Neste momento, estão a baixar 0,6 pontos base para os 0,361%. Os juros espanhóis a dez anos descem mais (1,3 pontos base) para os 0,424%, encurtando o "spread" entre os dois vizinhos.Já os juros alemães a dez anos estão a subir 0,7 pontos base para os -0,329%.As últimas sondagens para as legislativas britânicas de dezembro dão uma vantagem "confortável" ao Partido Conservador contra o Partido Trabalhista, o que está a levar a ganhos da libra. A divisa sobe 0,5% para os 1,2961 dólares, o valor mais elevado em duas semanas.Já o euro valoriza 0,2% para os 1,1068 dólares, mas perde 0,4% face à libra, negociando em mínimos de maio em relação à divisa britânica.O petróleo está a descer ligeiramente, afastando-se de máximos de oito semanas. Também o "ouro negro" aguarda por desenvolvimentos na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.Desde que Pequim e Washington começaram a acertar agulhas para alcançar um acordo comercial no início de outubro, o crude já ganhou mais de 10%, segundo a Bloomberg."É bastante claro que o lado da equação da procura é chave", diz Daniel Hynes, do Australia & New Zealand Banking Group, referindo que um acordo entre os EUA e a China vai ser visto como "positivo" para o barril.Na sessão de hoje, o WTI, negociado em Nova Iorque, desvaloriza 0,5% para os 57,69 dólares por barril, ao passo que o Brent, que é transacionado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, desce 0,32% para 63,1 dólares.O ouro está a cair de novo após uma valorização curta no saldo da semana passada. Os investidores aguardam por desenvolvimentos na frente comercial para perceber se querem ou não refugiar-se neste ativo.Mas nos ETFs já é clara a tendência de redução do interesse por ouro. Há oito semanas consecutivas que as subscrições de ETFs ancorados no metal precioso estão a registar retiradas de capital. Na semana passada, a queda foi a maior em quase três anos.Com as bolsas norte-americanas a renovarem máximos nas últimas semanas, o ouro tem tido dificuldade em manter a trajetória ascendente que manteve quando as tensões comerciais estavam no seu pico.O metal precioso desce 0,57% para os 1.459,81 dólares por onça.