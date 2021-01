Europa prepara primeira semana em cinco no vermelho com dúvidas sobre plano de Biden

07h13

Ações recuam após apresentação de plano de Biden

As bolsas retraem-se um pouco por todo o mundo, desde a Ásia até aos Estados Unidos e Europa, depois de Joe Biden ter feito o tão aguardado discurso sobre o novo pacote de estímulos. O conteúdo não foi particularmente surpreendente, mas cria alguns receios.





Agora que Biden avança que pretende injetar 1,9 biliões de dólares na economia, para ajudar na recuperação da crise pandémica, surgem questões sobre se o pacote conseguirá passar o crivo do Congresso, ao mesmo tempo que a hipótese de um aumento de impostos começa a pairar. O pacote prevê nova despesa, mais pagamentos diretos às famílias, a expansão dos benefícios para os desempregados e um alargamento da vacinação e da testagem da covid-19.





Paralelamente, o presidente da Fed, Jerome Powell, também veio reconfortar os investidores avançando que as taxas de juro não deverão subir em breve, e assegurou que os legisladores informariam com antecedência acerca de qualquer decisão de reforçar as compras de dívida.





Neste cenário, os futuros do norte-americano S&P500 recuam 0,6%, semelhante ao que acontece com o europeu Euro Stoxx 50, depois de na Ásia a tendência ter sido equivalente. O japonês Topix caiu 0,9%, o chinês Hang Seng desceu 0,2%, o Compósito de Xangai e o australiano S&P/ASX 200 não alteraram e o coreano Kospi afundou 1,8%.





Na Ásia, outro motivo para preocupação é a decisão de Trump e ter incluído duas novas empresas chinesas na lista negra, à semelhança do que já havia feito com a Huawei. As escolhidas foram a tecnológica Xiaomi e a China National Offshore Oil Corp.