Acordo europeu dá ganhos à Europa após sessão asiática positiva

07h32

Futuros da Europa em alta com acordo. Ásia valorizou após otimismo de Wall Street

Os futuros das ações europeias seguem em alta, após o acordo atingido pelos líderes dos 27 Estados-membros, durante esta madrugada em Lisboa, para o Fundo de Recuperação a ser distribuído pelos países do "velho continente" para o período pós-pandemia.



Assim, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa - ganha 0,4% e os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 0,1%, apontando para uma abertura de sessão em alta.



Hoje, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou que havia acordo, através do seu Twitter, às 04h30 de Lisboa. E esse entendimento pressupõe um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros - igual ao montante inicialmente proposto para ajudar os países europeus após a pandemia.



Desse montante total, 390 mil milhões de euros serão entregues aos países a fundo perdido e 360 mil milhões através de empréstimos com juros muito baixos.



Na sessão asiática, os índices de referência do Japão (+0,3%), Coreia do Sul (+1,5%) e Hong Kong (+1,9%) acumularam ganhos, enquanto que o índice chinês de Xangai terminou de forma estável.



A animar a sessão esteve a boa prestação dos índices em Wall Street no dia de ontem, em que o S&P 500 conseguiu garantir um saldo positivo em 2020, pela segunda vez, devido às boas notícias relativas ao desenvolvimento da vacina pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca. Na China, a CanSino Biologics e a parceria entre a Pfizer e a BioNTech mostraram também progressos otimistas.