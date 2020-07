Foram necessários cinco dias de negociações intensas e reuniões bilaterais mas os líderes europeus chegaram a acordo na madrugada desta quinta-feira para fechar o plano de relançamento da economia europeia com base no orçamento para 2021-2027 e no Fundo de Recuperação, que no total mobilizam 1,82 biliões de euros.



O anúncio do acordo foi efetuado pelas 4h30 (hora de Lisboa) na conta de Charles Michel no Twitter. "Aprovado", escreveu o presidente do Conselho Europeu na conclusão dos trabalhos daquela que foi uma das cimeiras mais longas de sempre (só atrás da de 2010 em Nice).

O acordo que muitos líderes europeus já classificaram de histórico contempla um de Fundo de Recuperação de 750 mil milhões (com 390 mil milhões de euros em subvenções, ou seja, dinheiro a fundo perdido) e o próximo quadro financeiro plurianual (QFP, 2021-27) dotado de 1,074 biliões de euros.A versão inicial da proposta europeia considerava 500 mil milhões de subvenções e 250 mil milhões de empréstimos, mas o fundo de recuperação aprovado tem uma dotação de 750 mil milhões de euros, dinheiro que servirá para ajudar a economia europeia a sair da crise provocada pela pandemia.Portugal poderá vir a arrecadar uma verba superior a 15 mil milhões de euros em transferências a fundo perdido no âmbito deste fundo, segundo o primeiro-ministro português, António Costa, montante semelhante ao que já estava previsto, isto apesar da diminuição substancial (em cerca de 20%) no montante a ser concedido aos Estados-membros em subvenções.Relativamente ao Quadro Financeiro Plurianual da União, o orçamento para os próximos sete anos, Charles Michel baseou-se na proposta que avançara em fevereiro passado -- e que não mereceu o aval dos 27 na altura --, mas com algumas alterações, tendo em conta o impacto económico da crise da covid-19, mantendo as grandes prioridades comunitárias.Hoje, os 27 chegaram, ainda, a um compromisso sobre a relação entre a concessão de financiamento da UE e o respeito pelo Estado de direito, cujas condicionalidades inicialmente equacionadas foram fortemente criticadas pela Hungria e pela Polónia, dois países que têm estado na 'mira' de Bruxelas por alegadas violações dos princípios democráticos.Agora, no documento refere-se apenas que "o Conselho Europeu sublinha a importância do respeito do Estado de direito", notando que "os interesses financeiros da União são protegidos de acordo com os princípios gerais consignados nos Tratados".

O presidente do Conselho Europeu considerou que o pacote de retoma da economia comunitária pós-crise da covid-19 hoje aprovado é "um acordo forte", que mostra que a Europa está "sólida", lançando "um sinal de confiança".



O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que com o acordo de retoma da economia comunitária pós-crise covid-19 aprovado hoje no Conselho Europeu este é "um dia histórico para a Europa".



A chanceler alemã defendeu que o acordo de hoje entre os líderes da União Europeia (UE) para o fundo de recuperação revela uma "Europa unida" num cenário que exigia "respostas extraordinárias".



O primeiro-ministro, António Costa, considerou que o acordo alcançado no Conselho Europeu dá "um sinal de confiança" à Europa e a Portugal para a recuperação económica pós-pandemia de covid-19.

#Portugal terá disponíveis mais de €45 mil milhões para os próximos sete anos. Um aumento de cerca de 37%, em relação ao atual Quadro Financeiro.#EUCO — António Costa (@antoniocostapm) July 21, 2020



..(notícia em atualização)