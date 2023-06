Bancos centrais baralham contas aos investidores. Bolsas cedem, juros das dívidas agravam

há 39 min. 09h14

Bolsas europeias mistas com investidores a ajustarem expectativas

As bolsas europeias seguem a negociar mistas, depois após a decisão inesperada de dois bancos centrais - do Canadá e da Austrália - de subirem ainda mais os juros. Os investidores estão assim a reavaliar as expectativas para o curso da política monetária global.



No rescaldo da decisão no Canadá, Stoxx 600 cede 0,09% e o britânico FTSE 100 recua 0,13%, enquanto o alemão DAX ganha 0,08%, o espanhol IBEX 35 ganha 0,38% e o italiano FTSE Mib avança 0,19%. Lisboa fica do lado dos ganhos.



O Banco do Canadá anunciou na quarta-feira uma inesperada subida da taxa de juro de referência em 25 pontos base, para 4,75%, o nível mais alto desde 2001. A decisão foi justificada com o persistente "excesso de procura" da economia e seguiu-se a um aumento semelhante pelo banco central da Austrália na véspera.



As movimentações antecipam a reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana na próxima semana e geraram receios de que o banco central dos EUA possa ser mais agressivo do que o esperado. Neste momento, o mercado está a apostar numa subida dos juros de 25 pontos base.