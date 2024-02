"Big tech" impulsionam bolsas europeias. Juros agravam-se na Zona Euro

07h39

Petróleo avança com início de negociações para cessar-fogo em Gaza

Os preços do petróleo estão a valorizar nos mercados internacionais, mas ainda assim a caminho da primeira perda semanal desde novembro, com as negociações para um cessar-fogo em Gaza a darem sinais de avanço, no que está a ser considerado como um passo essencial para pôr fim ao conflito na região.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, soma 0,54% para 74,22 dólares por barril. Já em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, ganha 0,61% para 79,18 dólares por barril.



Apesar das conversações estarem a acontecer, ainda estão numa fase inicial e um avanço não é ainda esperado nos próximos dias, revelaram fontes conhecedoras do assunto à Bloomberg.



No entanto, há ainda questões que podem escalar rapidamente. Os rebeldes houthis do Iémen continuam a atacar navios no Mar de Aden e no Mar Vermelho. O mercado ainda aguarda uma resposta dos Estados Unidos a um ataque dos houthis a uma base na Jordânia que matou três soldados.



"Não é surpresa que o prémio de risco geopolítico que foi colocado no crude esteja a desaparecer, à medida que aumenta a esperança de progresso nas conversações sobre um cessar-fogo em Gaza", disse à Bloomberg Vishnu Varatan, economista do Mizuho Bank.



"Mas um conflito tão enraizado e tão polarizado, é pouco provável que haja um caminho linear, livre e curto para a resolução", completou.