Wall Street começa semana no vermelho, com os principais índices a cair mais de 1% na abertura

13h30

"Mercados cambiais dos EUA conseguiram afastar o relatório perturbador sobre a inflação de junho"

Apesar de os títulos do Tesouro norte-americano estarem em queda, com a maturidade a dez anos abaixo dos 1,3%, o dólar do país está em alta, com os mercados a não punirem a divisa dos EUA, de acordo com analistas.



"Os títulos do Tesouro norte-americano entraram numa valorização surpreendente face a mais um choque inflacionista. Por enquanto, os mercados hesitam em punir ou recompensar o Dólar por esta combinação de baixas rendibilidades e inflação elevada, mas continuamos a ser da opinião de que, a médio prazo, o caminho de menor resistência para o Dólar será descendente", segundo uma nota do Ebury.





A mesma análise salienta o bom desempenho recente do dólar: "O Dólar americano terminou a semana em alta face a todas as moedas do G10, com a exceção do Dólar neozelandês. Trata-se de um desenvolvimento digno de nota e que dá a entender que, a médio prazo, os mercados cambiais serão cada vez mais impulsionados pelas perspetivas e calendários de saída dos bancos centrais de uma política monetária ultraflexível".



"Os mercados cambiais dos EUA conseguiram afastar o relatório perturbador sobre a inflação de junho, mas pensamos que as crescentes pressões inflacionistas e a resposta do banco central ao problema serão os principais obstáculos macroeconómicos para os mercados nos próximos meses".