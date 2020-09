Bolsas recuperam da maior queda em três meses e juros de Portugal atingem mínimos de seis meses

07h24

Futuros da Europa corrigem das fortes quedas de ontem. Ásia seguiu má prestação de Wall Street

Os futuros do Euro Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa - estão a valorizar 0,7% na pré-abertura da sessão desta terça-feira, apontando assim para um início em alta entre as bolsas do "velho continente", depois de ontem terem registado as maiores quedas de há vários meses.



Ainda assim, esta não é a tendência que os futuros de Wall Street seguem, uma vez que o medo relativo à segunda vaga da propagação do coronavírus e a falta de entendimento no Congresso para um novo apoio orçamental à economia local estão a deixar os investidores de pé atrás.



Durante a madrugada em Lisboa, este foi também o cenário registado na sessão asiática. Na Coreia do Sul o índice de referência perdeu 2,7%, enquanto que em Hong Kong e na China as desvalorizações foram menos expressivas (-0,6% e -0,5%, respetivamente). No Japão a negociação esteve encerrada devido a feriado.



Para além do lado sanitário e do não acordo para nova ajuda orçamental, as tensões entre a China e os Estados Unidos estão a ter peso na negociação global, com as mais recentes dúvidas sobre se a proposta da Oracle sobre a TikTok conseguirá ter aprovação dos governos de ambos os países.