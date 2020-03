Wall Street dispara mais de 6% com expectativa de estímulos de 2 biliões

13:42

Wall Street varre sell-off e dispara mais de 6%

Depois do sell-off do arranque da semana, os principais índices norte-americanos abriram com fortes ganhos esta terça-feira, animados pelas ações dos bancos centrais, a nível global, para travar os efeitos do coronavírus e pelas perspetivas de um pacote de estímulos de 2 biliões de dólares nos Estados Unidos para amparar a economia.





O índice industrial Dow Jones avança 6,97% para 19.887,13 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq soma 6,06% para 7.274,31 pontos. Já o S&P500 sobe 6,45% para 2.381,83 pontos.





Ontem, as bolsas dos Estados Unidos fecharam com perdas em torno de 3%, devido ao aumento significativo do número de infetados pelo covid-19 e quarentenas em vários estados, que acabaram por anular o efeito positivo da segunda ronda de estímulos anunciada pela Reserva Federal.





No entanto, já ao final do dia, o secretário do Tesouro Steve Mnuchin afirmou que as negociações em torno do pacote de estímulos registaram progressos e que a legislação necessária poderia ser aprovada já esta terça-feira, o que está a contribuir para o otimismo dos investidores.

A isso junta-se a ação concertada dos bancos centrais de todo o mundo: hoje, na Ásia, o banco central da Coreia do Sul e do Japão adotaram mais medidas económicas para conter os efeitos do vírus, idênticas às da Fed e do Banco Central Europeu (BCE), levando os índices dos dois países a ganhar 7% e 9%.





Esta terça-feira destacam-se os títulos do setor da aviação, como a American Airlines e a Delta Airlines, que sobem 15,90% e 12,80%, respetivamente, depois de ter sido apresentada uma proposta pelos democratas da Câmara dos Representantes para dar às companhias aéreas e fabricantes do setor um pacote de ajuda de 40 mil milhões de dólares.





Paralelamente, registam-se fortes ganhos no setor da energia, que beneficia do aumento dos preços do petróleo. A Exxon Mobil ganha 8,17% e a Chevron sobe 15,18%.