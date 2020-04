Efeitos da pandemia abalam os mercados. Bolsas voltam às perdas

07:46

Já há um milhão de infetados com covid-19. Bolsas enfraquecem

As bolsas asiáticas deram o mote no vermelho, e os futuros nos Estados Unidos e Europa indicam que o ocidente se prepara para fazer o mesmo caminho. Os investidores retraem-se depois de ter sido atingido o patamar do um milhão de infetados com covid-19 a nível global, ao mesmo tempo que o desemprego nos Estados Unidos dá uma noção drástica do impacto económico da pandemia.





No oriente, o japonês Topix desceu 0,2%, o australiano ASX 200 caiu 1,5%, e os chineses Shangai Composite e Hang Seng cederam ambos 0,3%. Os futuros do S&P anteveem quebras de 1,2% e o europeu Stoxx 50 vaticina quebras de 0,3%.





Os mercados voltam ao vermelho, depois de na quinta-feira as bolsas que rodeiam o Atlântico terem respirado no verde. A assustar está o facto de já se registarem um milhão de infetados com o coronavírus em todo o mundo, uma preocupação que se acumula com os dados revelados ontem sobre o emprego nos Estados Unidos. Perto de 10 milhões de pessoas perderam os seus empregos neste país nas últimas duas semanas, ultrapassando o número de pedidos de subsídio que foram pedidos durante todo o período da última recessão, entre 2008 e 2009. Esta sexta-feira, é divulgado um novo relatório sobre este tema, o que pode aumentar o nervosismo.





"Não teremos uma verdadeira recuperação no mercado até considerarmos que atingimos o pico na quantidade de infeções e de mortes", afirma um analista da Franklin Templeton, em declarações à Bloomberg.





A notícia que ontem mais animou os mercados, o anúncio feito pelo presidente norte-americano de que Rússia e a Arábia Saudita deveriam chegar a acordo para reduzir a produção de petróleo, também acabou por perder fôlego no final da sessão. A dúvida instalada sobre o acordo fica plasmada nas cotações, com o barril em Londres e Nova Iorque a voltar às quebras, depois de ter chegado a disparar mais de 40%.