Petróleo perde após nova semana de ganhos. Gás valoriza

há 44 min. 07h38

Europa aponta arranque com ganhos. Ásia fecha no verde com investidores à espera de dados económicos

As principais bolsas europeias apontam para um arranque de negociação em terreno positivo, num dia em que os investidores avaliam a possibilidade de mais subidas das taxas de juro por parte dos bancos centrais.



A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discursa esta segunda-feira em Nova Iorque, sendo as suas palavras sempre ouvidas com atenção, na expectativa de obter pistas sobre os próximos passos da autoridade monetária.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,2%.



Na Ásia, a sessão fechou no verde um dia antes de ser divulgado como se situou o Produto Interno Bruto (PIB) da China no primeiro trimestre deste ano. As ações em Hong Kong e em Xangai lideraram as subidas, impulsionadas pelas previsões dos analistas de que a produção industrial e as vendas a retalho terão crescido em março.



Estes indicadores são também divulgados na terça-feira e deverão oferecer pistas sobre como está a recuperação económica da segunda maior economia mundial, que dá os primeiros passos na retoma da atividade após quase três anos fechada ao exterior devido às restrições de combate à covid-19.



Na China, Xangai subiu 1,13% e em Hong Kong, o Hang Seng valorizou 1,28%. No Japão, o Topix somou 0,41% enquanto o Nikkei subiu 0,14%. Na Coreia do Sul, o Kospi cresceu 0,10%.