Petróleo desliza com investidores à espera de dados sobre procura. Ouro perde

há 58 min. 08h06

Petróleo desliza com investidores à espera de dados sobre procura

Os preços do petróleo estão a cair, numa altura em que os investidores aguardam por informações para confirmar se os receios relativos a uma queda da procura têm fundamento.



A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica esta segunda-feira o relatório mensal. Durante a semana será também divulgada informação po parte da Agência Internacional de Energia (AIE).



O West Texas Intermediate (WTI), negociada em Nova Iorque, perde 0,88% para 76,49 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, cede 0,8% para 80,78 dólares por barril.



"A publicação de vários relatórios sobre o mercado petrolífero vai estar em foco. Quaisquer sinais de aperto podem mudar o sentimento que foi enfraquecido pelo alívio das tensões geopolíticas", afirmaram Brian Martins e Daniel Hynes, analistas do ANZ Group, em declarações à Bloomberg.



O petróleo acumula já três semanas de perdas. Apesar de no final da última semana ter recuperado algum fôlego, o ouro negro está a ser penalizado pelos sinais mais fracos de consumo por parte da China, Estados Unidos e Europa. O fornecimento de crude vindo do Médio Oriente mantém-se inalterado apesar do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas - eliminado as expectativas de que a oferta poderia encolher devido à guerra na região.