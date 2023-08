Verde domina abertura das bolsas europeias. Juros aliviam na Zona Euro

09h43

Verde domina abertura das bolsas europeias

As bolsas europeias abriram no verde, num dia em que as medidas de apoio anunciadas ontem na China e dados que apontam para um abrandamento na inflação britânica aumentaram o apetite pelo risco.



Os preços dos produtos no supermercado no Reino Unido subiram ao ritmo mais baixo num ano em agosto, com o Consórcio Britânico de Retalho a revelar que a inflação caiu de 7,6% em julho para 6,9% em agosto. A maior queda de preços foi nos alimentos, sobretudo na carne, batata e óleos alimentares. Este recuo está a ser visto pelos investidores com um fator que coloca menos pressão sobre o Banco de Inglaterra para subir as taxas de juro.



O Stoxx 600, referência para a região, valoriza 0,49% para 457,62 pontos, com praticamente todos os setores a registarem ganhos. Só o setor da tecnologia está a negociar no vermelho, embora com perdas muito pouco expressivas (-0,02%). O setor do imobiliário é o que mais sobe, com um avanço de 1,46%, seguido pelo dos recursos naturais, que ganha valoriza 1,37%.



Entre as principais movimentações, a Telecom Italia (TIM) avança 0,46% depois de uma valorização de 3% logo no arranque da sessão. A operadora italiana sobe em bolsa um dia depois de o governo liderado por Giorgia Meloni ter aprovado um decreto-lei que permite ao país assumir uma participação no capital da TIM em conjunto com a empresa norte-americana de "private-equity" KKR.



Nas principais praças europerias, o alemão Dax 35 soma 0,27%, o francês CAC-40 valoriza 0,13%, o italiano FTSE Mib avança 0,38%, o espanhol Ibex 35 cresce 0,25%, o britânico FTSE 100 salta 1,33% e o AEX, em Amesterdão, sobe 0,14%.