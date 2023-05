Euribor a três e seis meses sobe para novos máximos

09h56

Europa abre no verde com investidores atentos a contas e curso da política monetária

As bolsas europeias arrancaram no verde, num dia em que os investidores avaliam os mais recentes resultados trimestrais e as previsões para o curso da política monetária.



O Stoxx 600, índice de referência para a região, soma 0,24% para os 466,59 pontos, com praticamente todos os setores a valorizarem. Dos 20 que o compõem, só três desvalorizam: imobiliário (-0,19%), químico (-0,30%) e serviços financeiros (-0,09%).



Entre as principais movimentações, a Siemens valoriza 0,83% para 151,08 euros por ação após ter revisto em alta as previsões de receitas para o ano. Já a Axa sobe 2,71% para 27,675 euros depois de ter elevado o objetivo de lucros anuais após ter visto as vendas subirem no primeiro trimestre.



Nas principais praças europeias, o alemão Dax sobe 0,20%, o francês CAC-40 valoriza 0,51%, o italiano FTSE Mib soma 0,20%, o britânico FTSE 100 avança 0,27% e o Aex, em Amesterdão, cresce 0,43%. Apenas o espanhol Ibex 35 abriu o dia no vermelho, a perder 0,08%.



O Banco Central Europeu divulgou esta segunda-feira o boletim económico, que reúne a informação económica e monetária na base das decisões de política monetária do Conselho do BCE. Na nota, o banco central diz que o maior impacto das sucessivas subidas das taxas de juro na redução da inflação é esperado em 2024.



Economistas ouvidos pela Bloomberg acreditam que o BCE irá manter as taxas de juro no valor mais alto durante mais tempo do que o esperado.



Além das contas e do curso da política monetária, os investidores estão também atentos às negociações entre a administração Biden e o Congresso sobre formas de evitar um incumprimento dos Estados Unidos. O presidente norte-americano reúne-se terça-feira como o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy.