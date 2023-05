Turquia a caminho da segunda volta nas presidenciais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As sondagens de opinião já apontavam para a possibilidade. E tudo indica que vai mesmo ser esse o cenário. Nas eleições presidenciais da Turquia, realizadas este domingo, nenhum dos candidatos está com mais de 50% dos votos, pelo que tudo aponta para uma segunda volta a 28 de maio.

Com mais de 96% dos votos contados, nem o atual presidente, Recep Tayyip Erdogan, nem o principal opositor, Kemal Kilicdaroglu, conseguiram os votos necessários para vencerem hoje. Estas eleições presidenciais são um verdadeiro teste aos mais de 20 anos de Erdogan no poder.

Segundo os dados da agência noticiosa estatal Anadolu, com 96,15% dos votos contados, Erdogan tem 49,44% e Kilicdaroglu 44,86%.

Os números da agência independente ANKA apontam no mesmo sentido, com uma diferença marginal: 49,25% para o atual presidente e 45,05% para o seu principal rival.

Quando começaram a ser avançados os primeiros números, a Anadolu chegou a dar uma boa vantagem a Erdogan, com 60%, mas a oposição contestou os dados. Entretanto, com o passar das horas, essa percentagem acabou mesmo por quebrar o cobiçado patamar dos 50%.

Um terceiro candidato, o nacionalista Sinan Ogan, segue com 5,26% dos votos. Já Muharrem Ince conseguiu até agora recolher 0,44%.

O presidente da câmara de Ancara, Mansur Yavas – do CHP de Kilicdaroglu – disse na televisão turca que o mais provável, neste momento, é uma segunda volta. Já o presidente da câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, sublinhou que há ainda mais de sete milhões de votos por contar, pelo que o resultado ainda poderá virar a favor de Kilicdaroglu na segunda-feira de manhã.

Erdogan pediu aos seus apoiantes, na sua conta do Twitter, que se mantenham junto às urnas e o seu principal rival apelou a que os observadores das urnas e os responsáveis pelo conselho eleitoral não larguem os seus postos, de modo a que a contagem seja corretamente feita.

No que diz respeito aos resultados das eleições legislativas, que decorreram também neste domingo, o partido de Erdogan, AKP, segue na liderança com 35,49% quando contados 95% dos votos. Já o CHP de Kilicdaroglu segue com 25,19%.

A atual aliança parlamentar (Aliança do Povo) – inclui o AKP de Erdogan e partidos pequenos – reúne 49,51% dos votos e a Aliança da Nação, do CHP, conta com 35,06%.

Mais de 88% dos turcos exerceram o seu direito de voto.