Europa aponta para o verde em semana de BCE. Ásia fecha mista

há 59 min. 07h53

Europa aponta para o verde. Ásia fecha mista

As bolsas europeias apontam para um arranque de sessão em terreno positivo, com os futuros sobre o Euro Stoxx 50 a subirem 0,4%.



As atenções dos investidores esta semana estão centradas na reunião do Banco Central Europeu, que anuncia na quinta-feira uma nova subida das taxas de juro.



Na Ásia, a negociação encerrou mista, com o setor financeiro a ser o que mais pesou no Japão. A pressionar está o colapso do SVB, cuja maioria dos clientes são startups do setor tecnológico, como a Shopify e o Pinterest.



Em Hong Kong e na China Continental as ações subiram, impulsionadas por sinais de que a política monetária vai manter-se estável, uma vez que o governador do banco central, Yi Gang, e os ministros das Finanças e do Comércio vão manter-se nos cargos.





Na China, Xangai subiu 1,20% e, em Hong Kong, o tecnológico Hang Seng somou 1,45%. No Japão, o Nikkei caiu 1,11% e o Topix recuou 1,51%. Na Coreia do Sul, o Kospi cresceu 0,67%.