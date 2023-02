Europa abre mista com perspetivas de continuação de subidas dos juros

08h59

Petróleo desce mas caminha para ganho semanal. Preços do gás sobem

Os preços do petróleo seguem a cair, mas, ainda assim, o crude caminha para fechar a semana com ganhos, depois de nos primeiros três dias ter subido cerca de 7%.



Apesar das preocupações quanto a um abrandamento da economia, as previsões de que a procura por parte da China, maior importador de petróleo no mundo, será robusta tiveram mais peso na negociação da matéria-prima.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, perde 0,47% para 77,69 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 0,37% para 84,19 dólares por barril.



Gui Chenxi, analista na CITIC Futures, afirmou, em declarações à Bloomberg, que "o mercado está a assistir a uma recuperação da procura, com a mobilidade na China, nos EUA e na Europa a mostrarem melhorias", e que os preços subirão mais se as preocupações quanto a uma possível recessão abrandarem.



No mercado do gás, os preços seguem a subir esta sexta-feira. Contudo, a semana deverá fechar com perdas, numa altura em que as previsões de temperaturas mais amenas limitam a necessidade da procura pela matéria-prima e que uma das maiores estações de gás natural liquefeito (LNG) nos Estados Unidos prepara-se para retomar o envio de gás.



Os futuros do gás negociado em Amesterdão (TTF) sobem 2,2% para 53,90 euros por megawatt-hora.