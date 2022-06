Petróleo rumo à primeira perda semanal. Euro avança sobre o dólar. Europa a verde

há 25 min. 09h12

"Dip buyers" dominam a sessão e arrancam Europa do vermelho

Os "dip buyers" invadiram a sessão europeia ajudando o bloco a recuperar da queda da última sessão em que o índice de referência renovou mínimos de 16 meses, à medida que o alívio nos juros das dívidas soberanas encaminham os investidores para o mercado acionista.

O Stoxx 600 ganha 0,47% para 404,28 pontos. Dos 20 setores que compõem o "benchmark", tecnologia e "utilities" lideram os ganhos, enquanto o retalho comanda as perdas. O índice deve terminar esta semana no verde, segundo as contas da Bloomberg.

As ações europeias foram pressionadas este ano pela guerra na Ucrânia e pelo advento das políticas monetárias falcão. Os fundos de ações europeias registaram saídas nas últimas 19 semanas de cerca de 1,1 mil milhões de dólares (1,05 mil milhões de euros) devido ao ambiente de sell-off generalizado, de acordo com as contas do Bank of America.

Nas principais praças europeias, o espanhol IBEX soma 0,21%, o francês CAC 40 soma 0,70%. Londres sobe 0,52%, Amesterdão cresce 0,94% enquanto Milão (-0,09%) e Frankfurt (0,04%) negoceiam na linha d’ água. Por cá, Lisboa valoriza 0,71%.