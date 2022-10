Europa fecha no verde à boleia de energia. Petróleo dispara

03.10.2022

Perspetivas de corte na produção impulsionam petróleo

O petróleo segue a negociar em alta, impulsionado pela indicação de que a OPEP+, o grupo integrado pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, deverá cortar a produção em mais de um milhão de barris por dia na próxima reunião, que decorre esta semana.



A confirmar-se, esta será a maior redução desde o início da pandemia. Contudo, a decisão final só será tomada após o encontro de quarta-feira, em Viena, que decorre presencialmente pela primeira desde 2020.



Os valores de referência globais em bruto do crude caíram consideravelmente desde a última reunião em setembro, estando muito aquém dos máximos de 139,13 dólares para o Brent do Mar do Norte e 130,50 dólares para o WTI em março, no início da guerra na Ucrânia.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, avança 2,62% para 81,57 dólares por barril, caminhando para a primeira sessão de ganhos em três dias.



Já o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, soma 2,56% para 87,32 dólares por barril.



Ed Moya, analista sénior no Oanda Group, acredita que o deslize nos preços do petróleo terá ficado para trás. "Os investidores em energia tornaram-se pessimistas durante o verão devido aos receios de um abrandamento da economia, mas agora esse risco no petróleo parece ter invertido", disse em declarações à Bloomberg.