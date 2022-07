Europa em terreno positivo. Petróleo termina semana abaixo dos 100 dólares. Ouro mantém queda

há 58 min. 08h22

Petróleo prepara-se para acabar semana abaixo dos 100 dólares. Gás recua

O petróleo prepara-se para terminar a semana com a negociação abaixo da linha dos 100 dólares por barril. A concretizar-se, é a primeira vez que acontece desde o início de abril.



O West Texas Intermediate – negociado em Nova Iorque – soma 0,26% para 96,03 dólares por barril e o Brent do Mar, referência para as importações europeias, valoriza 0,53% para 99,63 dólares por barril.



O Presidente dos Estados Unidos Joe Biden aterra esta sexta-feira na Arábia Saudita, onde deverá tentar convencer a potência petrolífera a aumentar a produção para fazer face à subida de preços.



"O petróleo está a negociar basicamente ao ritmo da política monetária da Fed", afirma Stephen Innes, analista da SPI Asset Management, apontando que isso pode ter efeitos negativos tanto na matéria-prima como no dólar.



O setor do gás natural, por sua vez, está a negociar em terreno negativo em Amesterdão – mercado de referência para a Europa – tendo registado esta manhã uma descida de 0,9% para 173,50 euros por megawatt-hora.



A quebra nos preços do gás justifica-se, em parte, com a retoma do fornecimento habitual da central de Sleipner, na Noruega, que no início da semana reduziu as exportações desta matéria-prima para a Europa.