Juros aliviam na Zona Euro. Petróleo negoceia em baixa e gás avança

07h21

Futuros da Europa inalterados. Ásia termina sessão mista a aguardar resultados de tecnológicas

Com o foco na época de resultados e no caminho de política monetária a seguir pelos bancos centrais, os índices europeus estão a apontar para um início de sessão praticamente inalterado.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 cedem uns ligeiros 0,05%.



Na Ásia, a sessão de negociação terminou mista, com os investidores a aguardarem novos catalisadores, nomeadamente da "earnings season" corrente.



Após o fecho da sessão, o foco deve virar-se para os resultados da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), com os analistas a esperarem que a gigante de "chips" apresenta resultados inferiores ao esperado e vão estar, por isso, focados no "guidance" para o resto do ano.



Já a fabricante de baterias CATL, que também apresenta as contas do primeiro trimestre esta quinta-feira, deve registar um forte crescimento das receitas.



Até agora, os resultados das tecnológicas chinesas têm estado em linha com as expectativas: "podiam ter sido melhores, mas mantemo-nos otimistas" dadas as iniciativas positivas de empresas como a Alibaba, afirmou a analista Xiaolin Chen, da Kraneshares, à Bloomberg.



"De uma forma geral, vemos políticas muito encorajadoras e construtivas a serem introduzidas pelos dirigentes políticos, ou responsáveis das empresas para que se tornem mais orientadas para o mercado", completou.



Na China, Xangai cedeu 0,7% e em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,2%. No Japão, o Topix recuou 0,0088%, enquanto o Nikkei subiu 0,2%. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,3%.