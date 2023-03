há 37 min. 07h44

Futuros da Europa sobem quase 2% após turbulência com Credit Suisse. Ásia negativa

Os principais índices europeus estão a apontar para um início de sessão em terreno positivo, depois de ontem terem registado fortes perdas num dia que ficou marcado por receios em torno do Credit Suisse, após o principal acionista ter afirmado que não estaria disponível para dar mais ajuda financeira à instituição.



No entanto, ao final desta quarta-feira o Banco Nacional Suíço (SNB) indicou que iria garantir liquidez ao Credit Suisse "se fosse necessário", acrescentando já na madrugada desta quinta-feira que a instituição iria receber até 51 mil milhões de liquidez do banco supervisor.



Face a estas notícias, a pressão sobre o mercado acionista parece estar a aliviar e os futuros sobre o Euro Stoxx 600 avançam 1,9%, depois de terem chegado a subir 2,4%.



Na Ásia, a sessão foi negativa com as preocupações com o banco suíço a levarem a um renovado "sell-off" principalmente em ações relacionadas com o setor da banca. Ainda assim, na China essa queda foi acautelada após o Banco Central da China ter



O índice agregador da região, o MSCI Asia Pacific, está assim 9% abaixo do pico registado no final de janeiro, numa altura em que tem sido pressionado pela falência de três bancos nos Estados Unidos, entre eles o Silicon Valley Bank.



Na China, Xangai desceu 0,5% e, em Hong Kong, o tecnológico Hang Seng perdeu 1,5%. No Japão, o Nikkei caiu 1% e o Topix desvalorizou 1,3%. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,4%.



Os investidores devem agora virar atenções para o Banco Central Europeu que realiza hoje a sua reunião de política monetária e onde é esperada, de acordo com a Bloomberg, um aumento de 25 pontos base.