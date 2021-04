Bolsas europeias atingem máximos históricos com optimismo na retoma da economia global

há 8 min. 09h37

Petróleo recupera com horizonte difícil para acordo iraniano

O preço do crude está a recuperar nos mercados internacionais com subidas em torno de 2% quer em Londres, quer em Nova Iorque.



A subida do valor do chamado ouro negro acontece numa altura em que os analistas depositam escassas expectativas quanto à possibilidade de reavivar o acordo sobre o programa nuclear do Irão, denunciado pela anterior administração dos Estados Unidos e que o novo presidente, Joe Biden, tentará dar novo fôlego.



A intenção em cima da mesa consiste em dar uma nova vida ao acordo alcançado em 2015, posteriormente denunciado pelos Estados Unidos e entretanto desrespeitado por Teerão, de modo a abrir via a novo levantamento de sanções sobre o Irão, em particular as que pendem sobre as exportações petrolíferas.



A perspetiva de que as penalizações que persistem sobre as exportações iraniana de crude irão perdurar está a alimentar a subida hoje registada do preço do petróleo ante a perspetiva de menor oferta da matéria-prima nos mercados internacionais, o que se reflete na sua valorização.



Assim, o Brent do Mar do Norte, negociado na capital inglesa e usado como referência para as importações nacionais, sobe 1,93% para 63,35 dólares, enquanto em Nova Iorque o West Texas Intermediate (WTI) aprecia 1,99% para 59,82 dólares.