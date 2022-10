Otimismo mantém-se nas praças europeias. Ásia encerra em terreno negativo

há 15 min. 07h59

Europa prepara-se para esboçar sorriso. Ásia no vermelho

As principais praças europeias estão a apontar para uma sessão em terreno positivo pelo quinto dia consecutivo, estando a Europa já perto de anular as perdas vividas numa série de quedas na semana passada.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,6%.



Os bons resultados das empresas, valores mais baixos das ações e um acalmar da situação do Reino Unido, com a reversão do mini-orçamento, estão a gerar um sentimento positivo nas bolsas da região.



Mas, apesar do otimismo o "consenso dos analistas permanece sujeito a revisão em baixa", explicou o analista Terry Sandven do US Bank Wealth Management, numa nota vista pela Bloomberg.



"A evolução da inflação, comentários mais 'hawkish' da Fed e um crescimento mais desacelerado na época de resultados em 2023 são aspetos chave que vão contribuir para o sentimento dos investidores", explica ainda.



Na Ásia, a negociação foi negativa com Hong Kong a registar a maior queda da região. Isto, mesmo depois do líder do território, John Lee, ter feito um discurso apresentando novas medidas para diminuir impostos sobre mobiliário e restrições nos vistos.



A política de covid-zero chinesa continua a pensar no sentimento, com o atual congresso do Partido Comunista a dar poucas esperanças aos investidores de um possível alívio.



Nas restantes praças, pela China, o tecnológico Hang Seng perdeu 1%, enquanto Xangai recuou 0,5%. Na Coreia do Sul o Kospi desceu 0,3%, enquanto pelo Japão, o Topix subiu 0,3% enquanto o índice de referência do país, Nikkei, somou 0,6%.