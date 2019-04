Aramco próxima de novo recorde. Procura de dívida supera os 100 mil milhões

A Saudi Aramco está a realizar um leilão de dívida, com a procura a ascender a níveis históricos. Aquela que é a empresa mais lucrativa do mundo, prepara-se agora para atingir um novo recorde, com a procura a superar os 100 mil milhões de dólares.