Crédito Agrícola coloca 200 milhões em dívida social junto de investidores institucionais

O Crédito Agrícola financiou-se em 200 milhões de euros de dívida sénior preferenciar ligados à sustentabilidade social. A operação que decorreu na terça-feira, tinha em vista a colocação de 300 milhões de euros como montante expectável junto dos investidores.Segundo comunicado da instituição, "no montante de 200 milhões de euros, terá um prazo de 4 anos, com opção de reembolso antecipado no final do terceiro ano e um preço de emissão de 99,681%, com uma taxa de cupão anual de 8,375% nos primeiros três anos, e remunerada posteriormente à taxa Euribor a três meses, acrescida de uma margem de 4,974%"A Moody's atribuiu um rating de Ba1 -liquidação irá ter lugar no dia quatro de julho.O Crédito Agrícola detalha ainda que, em resultado do "roadshow" realizado entre 23 e 26 de junho, a emissão contou com "mais de 40 investidores institucionais, dos quais 52% gestoras de fundos de investimento e 30% instituições bancárias", pode ler-se no documento.Relativamente à distribuição geográfica, "55% do investimento foi proveniente da Ibéria, e 41% dos restantes países da UE e do Reino Unido".Esta emissão permite ao grupo cumprir "o requisito vinculativo de MREL TREA + CBR de 25,28% que vigorará a partir de um de janeiro de 2024".O Crédit Agricole, Citigroup, Santander e o UBS atuaram como "joint lead managers", tendo a Linklaters atuado como assessor legal da operação.