Crédito Agrícola no mercado para se financiar em 300 milhões. Juro ronda os 8,375% e 8,5%

A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo está no mercado esta terça-feira para se financiar até 300 milhões de euros, com uma emissão de dívida sénior preferencial, através de obrigações sociais, segundo informa a Bloomberg, citando uma fonte conhecedora do assunto.Esta emissão de dívida a quatro anos, até 2027, tem um período "noncallable" de três anos. Ou seja, o montante investido não pode ser resgatado durante três anos.

A taxa de juro para a operação deverá rondar os 8,375% e os 8,5%, com pagamento anual, e é dirigida apenas a investidores institucionais.A data do "settlement" é de quatro de julho de 2023 e os bancos Citi, Credit Agricole, Santander e UBS estão a atuar como "bookrunners" da operação.