Fitch sobe "rating" das obrigações cobertas do BCP para o segundo melhor nível da tabela

Leia Também “Rating” de qualidade alarga leque de investidores no BCP

A Fitch r, o segundo maior nível na tabela de classificações da agência de notação financeira, sendo por isso considerado investimento de qualidade elevada., de acordo com a nota a que o Negócios teve acesso., que foi transposto para Portugal por decreto-lei do governo."A revisão surge na sequência da conversão do programa obrigações hipotecárias para o regime das obrigações cobertas [garantidas]", explica a agência de notação financeira, acrescentando que esta mudança melhora o ‘payment continuity uplift" (PCU), que passa de zero para quatro", refere a agência de notação financeira.O PCU é um indicador que mede o risco de liquidez, avaliando a probabilidade de interrupção dos fluxos de tesouraria após uma situação de incumprimento de um emitente de obrigações.Quanto mais elevado for o PCU, mais baixa é a probabilidade, na ótica da Fitch, de que este risco ocorra. Ora, com o novo regime passa a existir "um ‘buffer de liquidez obrigatória que cobre 180 dias",Esta atualização tem ainda um "rating" de BBB-. Recorde-se que em dezembro, a agência de notação financeira reviu em alta o "rating" da dívida a longo prazo do BCP. Antes desta revisão, a Fitch atribuía um "rating" de "BB+", o primeiro nível de investimento especulativo, ou de "lixo".Além disso, "o ‘breakeven’ sobre a colaterização para o ‘rating’ AA+ foi revisto de 2,5% para 12,5%, suportando o pagamento antecipado num cenário de stress AA- (o nível de classificação de pagamento de antecipado) e dois níveis de aumento da recuperação para AA+", frisa a agência de notação financeira.Ao estabelecer este "breakeven", a Fitch tem em conta um cenário de ausência de correspondência entre ativo e passivo de 9,2%, e uma perda do crédito de 3,3%.(Notícia atualizada às 16:56 horas).