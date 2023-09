3,6%. O juro indicativo ronda assim os 5,55%.





Millennium BCP e Morgan Stanley atuam como "book runners" da operação.





Fitch reviu em alta o "rating" da dívida a longo prazo do BCP.



Antes desta revisão, a agência de notação financeira atribuía um "rating" de "BB+", o primeiro nível de investimento especulativo, ou de "lixo". Antes desta revisão, a agência de notação financeira atribuía um "rating" de "BB+", o primeiro nível de investimento especulativo, ou de "lixo".

O BCP está no mercado de dívida para uma emissão de 500 milhões de euros. Esta será a primeira operação de colocação de novas obrigações desde que o banco liderado por Miguel Maya recuperou, na semana passada, o "rating" de investimento pela última das quatro principais agências de notação financeira que ainda não o classificava neste nível.De acordo com informações avançadas pela Bloomberg, a operação está a decorrer esta segunda-feira e consiste numa colocação de obrigações séniores preferenciais, junto de grandes investidores. O montante indicativo é de 500 milhões de euros. A maturidade dos títulos é a três anos com opção de antecipar para dois anos.A forte procura está a levar a uma quebra no prémio pedido pelos investidores. A meio da operação, as ordena já superam os 1,6 mil milhões de euros pelo que o prémio situava-se em 195 pontos base (contra 220 pontos na abertura dos livros) acima da taxa "mid-swap" do euro a três anos, que negoceia esta segunda-feira nosBank of America, BNP Paribas, JP Morgan,O banco deverá financiar-se com condições mais favoráveis do que em anteriores operações já que, na semana passada, a O banco português passou assim a ser visto como investimento de qualidade pelas quatro maiores agências de "rating": DBRS, Moody's, S&P e Fitch.Numa nota enviada ao trabalhadores, a que o Negócios teve acesso, Miguel Maya destaca o momento, salientando que passaram 12 anos desde que o banco deixou de merecer a notação por parte das principais agências de rating. "As implicações para um banco cotado, o único banco cotado em Portugal, de não ser 'investment grade', são muito relevantes a diversos níveis", afirmou.(Notícia atualizada às 12:30)