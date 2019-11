O boletim mensal do IGCP, relativo ao mês de novembro , mostra que para 2021 estavam previstos reembolsos de cerca de 13,5 mil milhões de euros, para 2028 pagamentos em torno de 13 mil milhões e para 2034 cerca de 7 mil milhões.Esta foi a sexta operação de troca de dívida do IGCP em 2019: houve uma em janeiro, março, maio, julho, outubro e novembro. No total, a agência que gere a dívida pública já trocou 4,3 mil milhões de euros de dívida pública portuguesa este ano.O objetivo da agência que gere a dívida pública portuguesa é alisar o perfil de reembolsos da dívida e alargar a maturidade média das obrigações. Esta é também uma forma de aproveitar mais o ambiente de taxas de juro baixas, diminuindo o custo de financiamento da República.Excluindo os empréstimos ao abrigo do pedido de assistência financeira, a maturidade média da dívida portuguesa situa-se em 6,4 anos.Na última operação deste tipo realizada no início de outubro, o IGCP adiou o reembolso de 910 milhões de euros. 350 milhões de euros em dívida com maturidade em outubro de 2022 foi trocada por obrigações com maturidade em 2023. Os restantes 560 milhões de euros de dívida foram adiados de 2023 para 2027.(Notícia atualizada às 10h57 com correção: esta foi a sexta operação de troca de dívida do IGCP em 2019 e não a quinta.)