Foi há cerca de um mês que a agência que gere a dívida pública foi ao mercado emitir dívida de curto prazo, conseguindo Nessa emissão de janeiro, no prazo a 12 meses, o IGCP emitiu 1.250 milhões de euros a uma taxa de juro de -0,482%, uma taxa inferior aos -0,44% da emissão anterior comparável de setembro de 2019. Em agosto do ano passado o IGCP tinha colocado títulos a 12 meses com uma taxa mais baixa: -0,557%.Neste momento, no mercado secundário, a "yield" associada às obrigações portuguesas a um ano está a negociar nos -0,485%.Esta semana a entidade liderada por Cristina Casalinho voltou ao mercado para emitir a longo prazo. Na emissão a seis anos, Portugal conseguiu uma taxa de juro negativa pela primeira vez No programa de financiamento para 2020, o IGCP anunciou que prevê emitir 13,25 mil milhões de euros em Bilhetes do Tesouro em 2020, tendo já garantido 7,6% desse montante com a primeira emissão de janeiro.Contudo, ao longo do ano serão amortizados quase 12 mil milhões de euros, colocando a emissão, em termos líquidos, em pouco mais de mil milhões de euros.