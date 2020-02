Já a 14 anos, a agência encaixou 663 milhões de euros a uma taxa de juro de 0,555%, o que compara com o juro de 0,565% associado às obrigações a 15 anos no mercado secundário. A procura superou em 1,49 vezes a oferta.



Uma emissão que pode ser comparável - com ligeiras diferenças - é a de outubro do ano passado quando o IGCP emitiu a cerca de 15 anos (abril de 2034). Nessa operação, foram colocados 750 milhões de euros a uma taxa de juro de 0,49%. Um mês antes, com prazo semelhante, a emissão tinha sido de 400 milhões de euros a 0,679%. Na altura, a procura tinha superado em 2,47 vezes a oferta.



Já a seis anos, uma emissão que pode ser comparável - também com diferenças ligeiras no prazo - é a de março do ano passado em que o IGCP colocou 388 milhões de euros a 0,763% numa OT com maturidade em julho de 2026. Nessa operação, a procura tinha superado em 2,52 vezes a oferta.



Com esta emissão, Portugal assegura já cerca de 31% (5,227 mil milhões de euros) das necessidades de financiamento da Republica em 2020. No total, a agência liderada por Cristina Casalinho prevê emitir 16,7 mil milhões de euros em obrigações do Tesouro em 2020, mais do que o emitido em 2019.



O montante indicativo desta emissão tinha um limite superior de 1.250 milhões de euros pelo que o montante colocado ficou próximo do máximo possível.



(Notícia em atualização)

A Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) emitiu 1.227 milhões de euros de obrigações do Tesouro esta quarta-feira, 12 de fevereiro, com uma maturidade de seis e 14 anos. Este foi o primeiro leilão de dívida a longo prazo de 2020, depois da emissão sindicada no arranque do ano.O IGCP encaixou 564 milhões de euros a seis anos a uma taxa de juro de -0,057%, o que compara com o juro de -0,038% associado às obrigações com este prazo no mercado secundário. A procura superou em 2,43 vezes a oferta.