Juros da dívida a 30 anos nos EUA chegam aos 5%. Não acontecia desde 2007

Os juros da dívida norte-americana a 30 anos agravaram-se nesta quarta-feira e chegaram a tocar no patamar dos 5%, o que não acontecia desde 2007. Entretanto a "yield" inverteu a tendência e alivia 2,4 pontos base para 4,899%.





Já ontem, as "yields" das "treasuries" tinham escalado em todas as maturidades, refletindo um "selloff" impulsionado pela expectativa de que a Reserva Federal (Fed) norte-americana manterá a sua política monetária restritiva por mais algum tempo.





De acordo com os dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, divulgados esta terça-feira, o número de vagas de emprego disponíveis aumentou em agosto para os 9,6 milhões, o que significa que as empresas norte-americanas estão a contratar mais. O valor compara com 8,9 milhões em julho.





O facto de a economia norte-americana estar a revelar resiliência, com um mercado laboral forte, aliado a novas pressões inflacionistas, reforça a ideia de que a Reserva Federal ainda vai subir mais os juros diretores – algo que, aliás, ficou patente com a divulgação das atas da última reunião da Fed.



O mercado vê agora uma hipótese acima de 50% de o banco central norte-americano voltar a subir os juros em dezembro.





Além dos dados do mercado de trabalho, o sentimento de mercado está a ser influenciado pela notícia de que o líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, foi derrubado por dissidentes do seu próprio partido.





A expulsão colocou um ponto final nos tumultuosos nove meses que Kevin McCarthy esteve no cargo mergulhou o turbulento Congresso norte-americano numa maior desarticulação.