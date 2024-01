Portugal emite 1.699 milhões de euros em dívida até 21 anos. Juro alivia a longo prazo

No caso da maturidade mais curta, que vence em 2028, a instituição liderada por Miguel Martín colocou 345 milhões de euros, com uma "yield" de 2,471%.





Já na linha que vence em 2042 foram colocados 675 milhões e na que finda em 2045, 679 milhões. Em ambos os casos a "yield" supera os 3%: 3,462% na dívida a 18 anos e 3,527% na dívida a 21 anos.

. A Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública - IGCP realizou esta quarta-feira um leilão de três linhas de obrigações do Tesouro (OT) com maturidades a quatro, 18 e 21 anos, tendo pago menos no prazo mais longo."Os prémios de risco da dívida soberana europeia, têm vindo a baixar, por força de expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) comece a cortar as taxas de juro no segundo semestre de 2024", explica Filipe Silva, diretor de investimento do banco Carregosa.

"No último leilão de obrigações de longo prazo, em setembro de 2023, Portugal depois de um movimento acentuado no ano passado, onde assistimos a uma subida dos prémios de risco, para o prazo de 12 anos pagou uma taxa de 3,587%, superior ao conseguido hoje para os leilões de 18 e 21 anos", refere Filipe Silva.



A tendência de alívio nos juros acompanhou o forte apetite por dívida portuguesa. A procura dos investidores foi superior à oferta em todas as linhas: 1,4 vezes mais na mais longa, 1,42 vezes mais na que finda em 2042 e 2,76 vezes acima na mais curta.