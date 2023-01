Portugal vai avançar com venda sindicada de dívida a 15 anos

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP já terá contratado o Barclays, o BNP Paribas, o Goldman Sachs Bank Europe, o J.P. Morgan, o Morgan Stanley e o Novo Banco como "joint lead managers" da operação de venda

Portugal vai ao mercado nos próximos dias para uma emissão de dívida pública a 15 anos, avança a Bloomberg. De acordo com fontes da agência, o país já terá contratado um sindicato bancário para a realização da operação de financiamento a longo prazo.As obrigações do Tesouro (OT) emitidas por Portugal, que no início do ano tende a fazer uma grande emissão, têm maturidade a 18 de junho de 2038. A venda sindicada será concretizada em breve, embora ainda não haja uma data em específico.A notícia da emissão acontece no mesmo dia em que a agência de dívida portuguesa divulgou o seu plano de financiamento para o primeiro trimestre em que admite recorrer sobretudo à emissão de obrigações de Tesouro este ano."A estratégia de financiamento para 2023 centrar-se-á na emissão de títulos de dívida pública nos mercados financeiros em euros com realização regular de emissões de Obrigações do Tesouro (OT), para promover a liquidez e um funcionamento eficiente dos mercados primário e secundário", diz o IGCP.Além disso, a agência de dívida também especifica que as necessidades de financiamento de Portugal com recurso à dívida deverá situar-se em 12,4 mil milhões de euros líquidos.Em termos brutos, o país planeia angariar cerca de 19,8 mil milhões em obrigações do Tesouro e em bilhetes de Tesouro apenas espera obter 4,3 mil milhões disso.(Notícia atualizada às 13:20)