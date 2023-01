Procura por dívida portuguesa a 15 anos ultrapassa os 15 mil milhões

Leia Também Portugal vai avançar com venda sindicada de dívida a 15 anos

Portugal está no mercado para a primeira emissão de dívida do ano através uma venda sindicada de obrigações do Tesouro a 15 anos. A operação deverá ficar chegada ao longo desta quinta-feira e o "guidance inicial" aponta para um juro a rondar os 3,7%.A Bloomberg tinha noticiado esta quarta-feira que a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP estaria a preparar a venda sindicada. A operação está agora a decorrer, não sendo ainda conhecido montante.Na abertura dos livros de ordens, o "guidance" inicial aponta para um prémio de 77 pontos base face à taxa mid-swap do euro a 15 anos, que está a negociar nos 2,93%.Este valor desceu, com a evolução das ordens, para 75 pontos base, colocando a taxa de juro próxima de 3,68%. A revisão em baixa deve-se ao forte apetite por títulos nacionais: a procura está acima de 15 mil milhões de euros.Em mercado secundário, os títulos com esta maturidade seguem a negociar nos 3,568%. Já o prazo "benchmark", ou seja as OT a 10 anos, seguem com uma "yield" nos 3,295%.O IGCP contratou o Barclays, o BNP Paribas, o Goldman Sachs Bank Europe, o J.P. Morgan, o Morgan Stanley e o Novo Banco como "joint lead managers" da operação de venda.(Notícia atualizada às 10:30 com novos dados da procura)