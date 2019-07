Esta procura elevada pela dívida italiana, apesar dos riscos associados a um país que tem estado sob o radar das autoridades europeias devido aos elevados níveis de endividamento, reflete a escassez de obrigações com "yields" positivas, numa altura em que a política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e da Reserva Federal norte-americana têm contribuído para a queda dos juros das dívidas soberanas na Zona Euro e nos Estados Unidos.



Neste contexto, a procura por dívida de muito longo prazo, em alguns casos com maturidade de quase 100 anos, tem vindo a aumentar.



Depois desta operação, os juros da dívida italiana registaram quedas, ainda que estejam agora a negociar sem uma tendência definida, oscilando entre alívios e subidas. Os juros da dívida italiana a 50 anos está a negociar nos 2,853% e a "yield" das obrigações a 10 anos cai 1,2 pontos base para 1,73%.

O Tesouro italiano foi ao mercado na terça-feira para emitir dívida a 50 anos, numa operação que superou fortemente as expectativas quanto à procura por parte dos investidores. A procura superou a oferta em quase seis vezes e, por esta altura, os juros da dívida de longo prazo negoceiam perto dos níveis mais baixos desde que o atual governo tomou posse.Itália colocou 3 mil milhões de euros de dívida com maturidade em 2067, pagando uma taxa de juro de 3,96%, de acordo com os dados avançados pela Reuters. A procura ascendeu a perto de 17,5 mil milhões de euros, um montante superior em 5,8 vezes em relação à oferta.