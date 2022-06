Sporting SAD fecha dossier VMOC em assembleia extraordinária a 12 de julho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sporting SAD convocou uma assembleia geral (AG) extraordinária de acionistas para o próximo dia 12 de julho para concluir o dossier relativo aos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) recomprados ao BCP em março, segundo o comunicado enviado pela SAD dos leões à Comissão do Mercados dos Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira.





Em março, o clube 'leonino' já tinha informado que tinha recomprado cada um dos 83.416.953 VMOC por cerca de 17 cêntimos (0,168 euros), num total de 14,015 milhões de euros.





O Sporting pagou 4,606 milhões pelos Valores Sporting 2010 (27.416.953 VMOC) e 9.408.771 milhões pelos Valores Sporting 2014 (56.000.000), que venciam em 26 e 16 de dezembro de 2026, respetivamente.





A 4 de março, o clube 'leonino' já tinha anunciado o negócio de compra e venda em que antecipou e assegurou a compra dos VMOC detidos pelo BCP, com valor nominal de 83,417 milhões de euros que venciam em dezembro de 2026.





Com o exercício do direito de opção de vencimento antecipado passam a ser imputados ao Sporting os direitos de voto de 126.321.668 ações da Sporting SAD categoria A.





Estes títulos serão representativos "de uma participação de 83,90% do capital social e dos direitos de voto na sociedade, dos quais, de forma direta, serão imputados os direitos de voto de 101.359.378 ações da Sporting SAD, representativas de uma participação de 67,32% e de forma indirecta, por via do controlo conjuntamente exercido pela Sporting SGPS, os direitos de voto de 24.962.290 ações da Sporting SAD, representativas de uma participação de 16,58%", pode ler-se na nota enviada ao regulador pelo clube de Alvalade há três meses.