Óticas estiveram na linha da frente da saúde visual

Em volta dos prémios

Prémios

Nesta primeira edição havia quatro categorias a concurso: Melhor Atendimento; Melhor Atração de Clientes; Melhor Comunicação/Informação de Saúde Visual; Melhor Impacto Social. No final foi atribuído o Grande Prémio "Ótica do Ano", que representa o reconhecimento máximo da ótica em Portugal. Os prémios Carreira e Inovação/Investigação foram atribuídos por votação direta do Júri.



Para participar era necessário que as lojas de ótica fossem associadas da Associação Nacional de Óticos e se inscrevessem no site premioessilor.negocios.pt. A avaliação foi feita por cada loja inscrita.



Avaliação e seleção

Toda a avaliação foi feita por um júri, após uma primeira fase que incluiu um questionário online às lojas candidatas, uma observação dos meios digitais e uma visita de avaliação através da metodologia de "cliente mistério". Sublinhe-se que as óticas inscritas têm acesso ao relatório da visita do cliente mistério que foi feito pela Intercampus.



"As óticas são uma peça fundamental da cadeia de valor em que nos inserimos. Lentes produzidas com elevada qualidade exigem serviços de ótica de elevada qualidade, para que o resultado final seja o que o consumidor merece e deseja", refere Gonçalo Barral, diretor-geral da Essilor Portugal.Sendo a Essilor naming sponsor da iniciativa Prémios Excelência da Ótica, acreditamos verdadeiramente que a ótica em Portugal tem de continuar a ter um nível de desempenho técnico e um nível de serviço exemplares, pois é de saúde visual que falamos e não a podemos pôr em risco.Por essa razão trabalhamos todos os dias para "Melhorar Vidas, Melhorando a Visão", investindo na capacidade técnica e de inovação ao serviço da saúde visual para a conceção, fabrico e distribuição de produtos e serviços que respeitam os mais rigorosos padrões de qualidade. Mas esta missão não pode ser erguida sozinha.É fundamental que todos os elementos desta cadeia de valor contribuam para que o resultado final seja realmente de excelência. É certamente este o objetivo dos vencedores das várias categorias do Prémio Essilor Excelência da Ótica, que estão de parabéns pelo seu contributo, pela sua dedicação e papel na sociedade, sempre com foco na saúde visual.Sendo um reconhecimento importante, acreditamos que estas distinções poderão contribuir para a confiança do consumidor nos serviços prestados pelas óticas.Por outro lado, a saudável competição que advém destes prémios é um aspeto muito positivo, uma vez que incentiva a melhoria contínua do serviço e, consequentemente, a satisfação e confiança do consumidor. Penso que ajuda a "nivelar por cima".Como nota final, gostaria ainda de acrescentar que, tal como foi reconhecido pelo Governo, este setor prestou um serviço essencial à população ao longo do estado de emergência, em que muitas óticas mantiveram as suas portas abertas e estiveram na "linha da frente" no apoio à saúde visual das comunidades, mesmo com o volume de negócios reduzido e em esforço financeiro acrescido.Assistimos todos, de uma forma ativa, a uma nova realidade que nos forçou a adaptar, a desenhar novas dinâmicas, a reinventar… Mas o cerne da nossa missão permanece inalterável: Melhorar Vidas, Melhorando a Visão. Isto leva-nos a ter como objetivo a contínua sensibilização da sociedade em geral para importância de prevenirem, protegerem e corrigirem a sua visão.